In der Zeit von Dienstag, 17. März, gegen 23.40 Uhr, bis zum heutigen Mittwoch, 18. März, gegen 6.15 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang noch unbekannte Täter drei PKW´s an der Dagobertstraße in Hilden.

Dabei traten sie bei allen drei hintereinander geparkten Autos - ein blauer VW Golf, ein silberner Audi A3 und ein silberner BMW - den jeweils linken Außenspiegel ab und flohen anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 600 Euro.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Hilden, Telefon (02103) 898-6410, jederzeit entgegen.