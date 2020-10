Am Sonntag, 1. November, lädt die Pfarrgemeinde St. Jacobus jeweils um 15 Uhr zur Totenandacht und Gräbersegnung ein. Wegen Corona finden diese draußen auf den Friedhöfen Hauptfriedhof, Nordfriedhof und Südfriedhof statt. Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich. In den Sonntagsmessen an diesem Tag wird der Verstorbenen gedacht. An Allerseelen, 2. November, wird um 18.30 Uhr in der Kirche St. Jacobus eine Heilige Messe gefeiert.

Zur Information: Leider können in den folgenden feuchten und kalten Monaten die Kirchen der Pfarrgemeinde Jacobus nicht so beheizt werden, wie gewohnt. Um die Verbreitung von Corona zu verhindern, müssen die Transportwege für Aerosole so gering wie möglich gehalten werden und Luftbewegungen, insbesondere in den Heizungsmonaten, in den Kirchen minimiert werden. Dazu gehört, die Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 60 Prozent und die Raumtemperatur in den Kirchen niedrig zu halten, das heißt zwischen 10 und 12 Grad. Um die Orgeln nicht zu schädigen, sollten Temperaturschwankungen vermieden werden. Nach den Gottesdiensten wird kurz und intensiv gelüftet; während der Gottesdienste müssen die Fenster und Türen geschlossen bleiben. Besucher werden gebeten sich warm anzuziehen.