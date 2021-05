Das Kulturamt der Stadt Hilden zeigt ab Sonntag, 30. Mai, die Ausstellung „Carles Wilp - Kunst im Rausch der Werbung“ im Kunstraum Gewerbepark-Süd.

Charles Wilp war ein Pionier auf dem Gebiet der modernen Werbung und innovativer visueller Konzepte. Seine frechen und provozierenden Kreationen, beispielsweise für den Limonadenproduzenten Karl Flach (Afri Cola) oder VW, markieren einen Höhepunkt und zugleich den Wandel in der bundesdeutschen Werbewirtschaft. Seine Kampagnen sind ebenso zur Geschichte geworden wie der orangefarbene Overall des exzentrischen Starfotografen, der seinen Namen genauso berühmt machte wie die Marken, die er bewarb. In der Ausstellung liegt der Fokus auf der Schnittstelle zwischen Kunst und Werbung.

Die Ausstellungseröffnung kann aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Stattdessen wird die Eröffnung per Livestream auf dem YouTube-Kanal der Stadt Hilden (https://youtu.be/nEe4bswI3Jk) übertragen. Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Dr. Claus Pommer werden die Witwe des Künstlers, Ingrid Freifrau von Droste zu Hülshoff Wilp, Ansgar Maria van Treeck, ein Freund und Kollege des Künstlers und Barbara Till vom Museum KUNSTPALAST sprechen. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung durch Falk Grieffenhagen und Friso Lücht.

Im Anschluss wird die Präsentation bis Sonntag, 25. Juli, im Kunstraum Gewerbepark-Süd, Hofstraße 64, zu sehen sein. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist dienstags bis freitags von 14 Uhr bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 Uhr bis 16 Uhr für Besucher geöffnet. Am 1. und 2. Juli ist ein Besuch der Ausstellung nicht möglich.

Aufgrund der Corona-Pandemie können die Öffnungszeiten und die Bedingungen für den Besuch der Ausstellung kurzfristig abweichen. Alle aktuellen Infos werden auf den Social Media Kanälen und unter www.hilden.de/ausstellungen veröffentlicht.