Einen Rollenspielnachmittag veranstaltet die Stadtbücherei Hilden am Samstag, 29. Januar, von 15 bis 20 Uhr in ihren Räumlichkeiten am Nove-Mesto-Platz 3 in Hilden.

Wer schon immer Interesse hatte, in die Welt der Rollenspiele einzutauchen oder einfach mal neue Rollenspielsysteme zu testen, hat erneut die Gelegenheit dazu. Es stehen folgende Rollenspiele für je fünf Personen zur Auswahl: Mutant Jahr Null (SciFi/Fantasy), Alien (SciFi/Horror) und Kult (postmoderner Horror). Alle Rollenspiele werden mit Stift, Charakterbögen und besonderen Würfeln gespielt, die von der Bibliothek zur Verfügung gestellt werden.

Teilnehmen kann jeder ab sechzehn Jahren, die Veranstaltung ist kostenlos. Um eine verbindliche Anmeldung an der Information in der ersten Etage, per E-Mail an stadtbuecherei@hilden.de oder unter Tel. 02103/72-1301 wird gebeten.

Ein 2G-Plus-Nachweis ist für die Teilnahme notwendig, und während der Veranstaltung ist das Tragen einer Maske erforderlich.