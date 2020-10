Nach den ersten acht Wochen im neuen Schuljahr zieht die Musikschule eine positive Bilanz. Der Unterricht in den Musikschul-Räumen im „Alten Helmholz“ an der Gerresheimer Straße findet seit Mitte August wieder durchgängig als Präsenzunterricht statt, nachdem der Instrumental- und Gesangsunterricht nach der Corona-bedingten Schließung Mitte März zunächst nur online, ab Mai dann im Wechsel in Form von Online- und Präsenzunterricht stattfinden konnte.

Das nach den Vorgaben der Landesverordnungen entwickelte Hygienekonzept für die Musikschule hat sich dabei von Anfang an bewährt. Im Gebäude an der Gerreheimer Straße ist eine Wegeregelung eingerichtet, die direkte Begegnungen weitestgehend vermeidet, es herrscht im gesamten Gebäude Maskenpflicht, und die Schüler sind aufgefordert, sich vor Unterrichtsbeginn gründlich die Hände zu waschen. Im Unterricht selbst gilt die Abstandsregel von 1,5 Metern (beziehungsweise zwei Meter bei Blasinstrumenten und Gesang), und genutzte Flächen wie die Tastatur von Klavieren, Notenständer und ähnliches werden nach jeder Unterrichtseinheit gereinigt.

Nach den Hygienekonzepten der Grundschulen finden dort auch wieder ganz regulär der Unterricht und die Orchesterproben im Rahmen des Programms „JeKits - Jedem Kind Instrumente“ statt.

Schüler und Lehrkräfte sind gleichermaßen froh, den Unterricht nun wieder im direkten Kontakt erleben, den Unterricht lebendiger gestalten und wieder gemeinsam musizieren zu können. Intern finden nun auch wieder Vorspiele statt, bei denen die Schüler sich und die von ihnen erarbeiteten Musikstücke vor - wenn auch eingeschränktem - Publikum präsentieren können.



Für den Elementarbereich sowie auch für die über 20 Ensembles der Musikschule führten die Corona-bedingten Schließungen von Kitas, Schulen und der Musikschule sowie die anschließend geltenden Einschränkungen indes von Mitte März bis zu den Sommerferien zum totalen Ausfall von Angeboten und Proben. Auch viele Veranstaltungen wie beispielsweise große Konzertveranstaltungen mit Orchestern der Musikschule mussten leider ausfallen. Erst mit Beginn des neuen Schuljahres wurde es - unter Auflagen - möglich, auch in diesen Bereichen wieder zu starten. In den mit der Musikschule kooperierenden Kindertageseinrichtungen sind die Gruppen so eingerichtet, dass die Regelungen der jeweiligen Einrichtung eingehalten werden können, damit die Kinder auch dort wieder Musik erleben und für sich entdecken können.

Vorbereitung auf Weihnachtskonzerte

Für den Ensemble-Bereich der Musikschule ist die derzeitige Situation eine besondere Herausforderung. Um auch bei den Proben der Orchester und Ensembles die Abstandsregeln einhalten zu können, waren verschiedene Änderungen notwendig. So proben manche Ensembles derzeit in größeren Räumlichkeiten, teilweise auch außerhalb der Musikschule, und die großen Orchester, wie das Sinfonische Blasorchester „SBH“ und das „Junge Sinfonierorchester Hilden“ (JSO), wurden in kleinere Teilorchester aufgeteilt.

Doch auch hier sind die jungen Musiker und ihre Ensemble-Leiter vor allem froh, dass gemeinsames Musizieren wieder möglich ist. In den nun wieder regelmäßig stattfindenden Proben bereiten sich die Ensembles derzeit auf ihre Auftritte im Rahmen der Musikschul-Weihnachtskonzerte vor.

Statt des traditionellen großen Weihnachtskonzertes der Musikschule mit über 200 Beteiligten und mehren Ensembles gleichzeitg auf der Bühne der Stadthalle sind für den dritten Adventssonntag, 13. Dezember, nun drei kleinere Konzerte in Vorbereitung, bei denen sich auch nahezu alle Ensembles, zum Teil eben in kleineren Besetzungen, präsentieren werden.

Eintrittskarten für die Konzerte in der Stadthalle um 12.30 Uhr, 15.30 Uhr und 18.30 Uhr werden ab Mitte November über www.neanderticket.de sowie im Derpart Reisebüro erhältlich sein. Aufgrund des eingeschränkten Platzangebotes im Saal wird dringend empfohlen, Karten im Vorverkauf zu erwerben.