Richarda Nees - heißt die Künstlerin aus Velbert die seit Anfang des Jahres ihre Arbeiten als Neuzugang in der Ausstellung "Kunst-Zeit" im Solinger Hofgarten präsentiert.

Zeit für die Kunst: Unter diesem Motto präsentiert die Ausstellung "Kunst-Zeit" seit Julli 2020 Arbeiten verschiedener Künstlerinnen und Künstler im Wechsel. Auch im Jahre 2022 wird dieses Konzept unter der Leitung von Klaus Dreikausen fortgeführt.

Neuzugang ist Richarda Nees

Die in Velbert lebende und arbeitende Künstlerin ist seit mehr als 20 Jahren künstlerisch tätig. In ihrem Werdegang spiegeln sich die vielfältigen Interessen zwischen Malerei und Bildhauerei. Aus- und Fortbildungen wie in der "Freien Akademie der bildenden Künste" (fadbk) in Essen-Kopferdreh seit 2002 und die Beteiligung an verschiedenen Ausstellungen seit 2005, kennzeichnen ihren künstlerischen Werdegang.

Der Schwerpunkt ihres Schaffens liegt in der Malerei, in Öl- und Acryl-Techniken. Die Exponate umfassen markante Werke aus der Reihe 'Eat & Art' und kraftvolle "tierische" Darstellungen.

Weitere Ausstellende im Hofgarten Solingen

Darüber hinaus erwartet die Ausstellungsbesucher Arbeiten weiterer sieben Künsterlerinnen und Künstler: Ina Mameghani - Malerei, Bettina Mauel - Malerei, Andre Peer - Malerei, Tuan Anh Do - Malerei und Objekte, Grete Beer - Aquarelle, Peter Holbeck - Malerei und Klaus Dreikausen - Digital-Grafik.

Öffnungszeiten:

Dienstag: 10 bis 14 Uhr

Donnerstag: 14 bis 18 Uhr

Samstag: 10 bis 14 Uhr