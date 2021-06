Die Teilnahme am bundesweiten Wettbewerb Jugend musiziert war für die über 30 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Musikschule in diesem Jahr wahrlich eine besondere Herausforderung. Aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen mussten mehrfach Termine verschoben werden, und letztlich war die Teilnahme auf allen Ebenen des Wettbewerbs nur durch die Einsendung eigens erstellter Videos möglich. Auch war die Vorbereitung auf den Wettbewerb durch Phasen ausschließlichen Online-Unterrichts und der nur zeitweise gegebenen Möglichkeit, gemeinsam zu musizieren, sehr erschwert. Dennoch waren auch in diesem besonderen Jahr Schülerinnen und Schüler der Musikschule Hilden sogar auf Bundesebene des Wettbewerbs wieder sehr erfolgreich.

Der finale Wettbewerb auf Bundesebene ab Altersgruppe III fand über Pfingsten statt. Hierbei waren erneut Mandolinen-Schüler der Musikschule (aus der Klasse von Annika Hinsche, derzeit vertreten von Lotte Adler und Iain Lennon) ausgesprochen erfolgreich. Einen ersten Preis mit der höchsten zu erreichenden Punktzahl (25) erzielte Cedric Meysing in der Altersgruppe VI. Christian Owerdieck (Altersgruppe V) konnte sich über einen zweiten Preis mit 23 Punkten freuen, Andrej Meysing (ebenfalls Altersgruppe V) erreichte einen dritten Preis mit 21 Punkten.

„Wir sind sehr, sehr stolz auf die großartigen Erfolge unserer Schülerinnen und Schüler. Dass sie sich über die lange Strecke so intensiv vorbereitet, sich von den erschwerten Bedingungen nicht haben entmutigen lassen und selbst vor der Videokamera derart überzeugende Leistungen erbracht haben, ist einfach toll“, so Kulturamts- und Musikschulleiterin Eva Dämmer.

Noch nicht abgeschlossen ist der Wettbewerb in der Wertung Schlagwerk-Ensemble, in der auch zwei Gruppen der Musikschule aus der Klasse von Ralf Zartmann angetreten sind. Hier werden die Ergebnisse erst in einigen Wochen erwartet.