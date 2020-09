In diesem Jahr können die Eltern der zukünftigen Erstklässler nicht die gewohnten Kennenlern-Angebote des alljährlichen „Tags der offenen Türen“ und des Info-Abends nutzen, um sich für die richtige Schule für ihr Kind zu entscheiden. Dennoch ist es allen Schulen in Hilden ein Anliegen, sich mit den eigenen Leitideen, Konzepten und Angeboten im Vormittag wie im Nachmittag vorzustellen. An der Wilhelm-Busch-Schule wird es deshalb am Donnerstag, 17. September, um 20 Uhr einen Informationsabend geben.

Achtung: Doch auch dieser Informationsabend kann – bedingt durch den Hygienerahmen in Corona-Zeiten – nur unter besonderen Bedingungen stattfinden. So muss vorher telefonisch im Sekretariat ein fester Termin mit einer Raumzuweisung für jede Person vereinbart worden sein. In jedem Raum kann sich nur eine bestimmte Anzahl an Personen, die an die jeweilige Raumgröße angepasst ist, aufhalten. Die Eltern sollen ihren zugewiesenen Sitzplatz bitte einhalten. Es sollte möglichst nur ein Elternteil die Veranstaltung besuchen, damit auch alle Interessierten Familien Platz finden. Wichtig ist, dass nur die angemeldete Person pünktlich am vereinbarten Raum erscheint. Natürlich gilt, wie immer, die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände.

In den einzelnen Räumen informiert ein Team aus einer Lehrkraft und einer Betreuungskraft die Eltern über den Charakter und das Angebot der Wilhelm-Busch-Schule. So sind beide Systeme der Schule vertreten und können alle Fragen gut beantworten.

Die Eltern können sich zunächst die Schule an Smartboard anhand einer Power-Point-Präsentation vorstellen lassen und währenddessen und im Anschluss ihre dann noch unbeantworteten Fragen stellen.

Schulanmeldung am 28. und 29. September

Auch die Schulanmeldung kann nicht im gewohnten Ablauf stattfinden. Es ist wichtig, dass sich nur eine bestimmte Anzahl an Personen gleichzeitig auf dem Schulgelände aufhält und diese alle im Vorfeld angemeldet und der Schule bekannt sind.

Zur Anmeldung kommt ein Erziehungsberechtigter (gegebenenfalls mit einer Vollmacht des zweiten Erziehunsgberechtigten ausgestattet) zusammen mit dem einzuschulenden Kind.

Die Schulanmeldungen bestehen zum einen aus der Schuleingangsdiagnosik des Kindes und zum anderen aus der Anmeldung und Datenweitergabe der Eltern an die Schule. Dies erfolgt zeitgleich. Während das begleitende Elternteil die Anmeldebögen ausfüllt, bearbeitet das Kind nebenan mit dem Lehrpersonal der Schule einige Aufgaben, die den Pädagogen eine erste Einschätzung zu dem Kind für einen erfolgreichen Schulstart ermöglichen.

Die Anmeldungen finden an beiden Gebäuden statt. Bei der telefonischen Anmeldung im Sekretariat wird ein fester Termin mit Angabe des Raumes mitgeteilt. Die Anmeldetermine sind geblieben: am Montag, 28. September, am Nachmittag und am Dienstag, 29. September, am Vormittag. Bei Bedarf werden weitere Ausweichtermine im Vorfeld durch das Sekretariat angeboten.

Alle diese Eltern-Veranstaltungen finden während des laufenden Schulbetriebes statt. Es ist uns ein Anliegen, die Kinder der Schule bestmöglich zu schützen und wir hoffen, dass unsere Organisation dies ermöglicht.