"Anders weitermachen" ist der Titel des neuen "ausBlick". Am Samstag, 15. August, wird der 16-seitige Veranstaltungskalender der evangelischen Kirchengemeinde mit dem Wochenanzeiger in 28.000 Hildener Haushalte verteilt. Dann liegt das Heft auch in allen Evangelischen Gemeinde- und Familienzentren sowie an anderen öffentlichen Orten in Hilden aus.

Nach dem Shutdown aufgrund der Corona-Pandemie geht es im zweiten Halbjahr darum, wie das Leben weitergehen kann. In der Welt und in unserer Stadt.

Eine interaktive Talkrunde und ein Workshoptag zur Demokratie in der Welt von morgen in Kooperation mit der VHS Hilden-Haan laden zum Austausch über die Handlungsfähigkeit unserer Demokratie und über Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung ein. Was kann unsere Demokratie und was lähmt sie? Wo stößt sie an Grenzen? Welche kreativen demokratischen Werkzeuge könnten zu pragmatischen und bürgernahen Lösungen führen und neue Mitbestimmungswege eröffnen?

Ein weiterer Veranstaltungsschwerpunkt beschäftigt sich mit der Zukunft der Arbeitswelt: Die Diskussion um das geplante Lieferkettengesetz, die Chancen eines bedingungslosen Grundeinkommens und sinnstiftende Arbeit sind Themen in Bildungsräumen und Werkstätten der Evangelischen Erwachsenenbildung (eeb) im zweiten Halbjahr 2020.

Neu im Programm ist die Veranstaltungsreihe "Treffpunkt zweites Wohnzimmer", mit der sich die eeb an Menschen in der zweiten Lebenshälfte richtet, die Interesse daran haben, sich mit den vielfältigen Themen zu befassen, die in dieser Lebensphase andere oder neue Bedeutung gewinnen. Die Pädagogin Dr. Edith Rüdell leitet durch die Veranstaltung, gibt inhaltliche Impulse und Anregungen für den Austausch - beim ersten Termin im Oktober unter der Überschrift "Auf zu neuen Ufern".

In den vergangenen Monaten waren Konzerte seltene Freuden und gemeinsames Singen war kaum möglich. Nun plant die Kirchenmusik der evangelischen Gemeinde wieder Konzerte und musikalische Begegnungen. Kantor Friedhelm Haverkamp lädt zum festlichen Jubiläumskonzert der Schuke-Orgel in die Reformationskirche und für den Tag der Deutschen Einheit ist auf dem Alten Markt ein musikalisches Friedensfest in Planung. Neu im Angebot ist die Mittagsorgel - eine Orgel-Auszeit in der Regel am ersten Samstag im Monat in der Reformationskirche. Um "5 nach zwölf" - direkt nach dem Mittagsläuten.

Das evangelische Veranstaltungsprogramm ist wieder vielseitig und für alle ist etwas dabei: Für Familien fangen mit vorsichtigem Abstand und begrenzten Teilnehmerzahlen wieder erste Eltern-Kind-Gruppen an und im Hildener Norden öffnet einmal monatlich eine Anlaufstelle für Schwangere und Eltern mit Kindern im ersten Lebensjahr. Für Kinder und Jugendliche gibt es neben den unverwechselbaren Kindercafés und der offenen "SonderBar" zwei Freizeiten in den Herbstferien. Für Ältere öffnen wieder erste Begegnungsräume und es gibt Angebote, sich in kleinen Gruppen zu verabreden.

Da die Teilnehmerzahlen wegen der Abstandsregelungen für viele Veranstaltungen stark reduziert ist und es auch kurzfristig zu organisatorischen Veränderungen kommen kann, bittet die Kirchengemeinde um vorherige Anmeldung.

Die Onlineversion des neuen Veranstaltungskalenders kann von den Webseiten der Evangelischen Kirchengemeinde (www.evangelisches-hilden.de) oder von der Homepage der Evangelischen Erwachsenenbildung Hilden (www.eeb-hilden.de) heruntergeladen werden.