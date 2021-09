Hildens Bürgermeister Claus Pommer sowie Personaldezernentin Anja Franke und Ausbildungsleiterin Lucia Eschenfelder, begrüßten offiziell die sechs neuen Auszubildenden der Stadt Hilden.

So vielfältig wie die Berufe bei der Stadt Hilden, so verschieden sind auch die sechs neuen Auszubildenden. ,,Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und heiße die Auszubildenden herzlich in unserem Kollegium willkommen", sagte Claus Pommer bei der offiziellen Begrüßung. ,,In den nächsten Jahren gehen viele Kolleginnen und Kollegen in Rente, Verstärkung wird also dringend benötigt!"

Für die vier Stadtinspektoranwärterinnen hat heute nicht nur die Ausbildung, sondern gleichzeitig auch das Semester begonnen: Souldeep Duggal (22), Sally Lisa Lehmann (19), Rachida Chaghou (23) und Larissa Tiedemann (21) haben sich für ein Duales Studium mit den Schwerpunkten Betriebwirtschaftslehre (Bachelor of Arts) entschieden.

Sebastian Findler (34) verfestigt seine Wurzeln bei der Verwaltung und durchläuft hier die Ausbildung zum Vermessungstechniker. Zuvor unterstützte er seit 2020 sein Team tatkräftig als Vermessungsgehilfe und begann seine Ausbildung bereits im August.

Komplettiert werden die Neuzugänge von Anna-Lena Könkler (20), die nun die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten beginnt.

,,Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sicherlich ihr Möglichstes unternehmen, damit die Auszubildenden sich schnell in der Verwaltung zurecht finden", so Personaldezernentin Gabriele Zaremba.

Unterstützung für die Feuerwehr Hilden

Auch die Feuerwehr der Stadt Hilden erhält Unterstützung von sechs angehenden Notfallsanitäter/innen: Alexander Scheller, Marcel Franz, Peter Heinze, Lukas Petermann, Mariell van der Vee und Emil Uhlrich lernen in den kommenden drei Jahren, Menschenleben zu retten. Alle sechs sind hochmotiviert und freuen sich auf die Abwechslungsreiche Ausbildung.

Tobias Hentschel, Sachgebietsleiter des Rettungsdienstes, freut sich schon auf eine langfristige Zusammenarbeit, denn schließlich bildet er die jungen Menschen für die Zukunft aus.

Auch in den Kindertagesstätten und dem Offenen Ganztag an den Grundschulen erhält die Stadt Hilden tatkräftige Unterstützung.