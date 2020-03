Die Zahl der am Coroavirus erkrankten Menschen im Kreis Mettmann steigt weiter an.



Für den Donnerstag vermeldet das Kreisgesundheitsamt als aktuellen Sachstand 101 Corona-Erkrankungsfälle und 213 Verdachtsfälle.

In Erkrath gibt es 14 Erkrankte, in Haan 10, in Heiligenhaus 4, in Hilden 5, in Mettmann, 3, in Langenfeld 17, in Monheim 9, in Ratingen 15, in Velbert 22 sowie in Wülfrath 2.

"Und endlich kann auch eine erfreuliche Nachricht verkündet werden", teilt der Kreis mit: "Ab sofort werden voraussichtlich täglich Personen, die die Krankheit überstanden haben, aus der Quarantäne entlassen werden können. Die ersten drei sind bereits entlassen. "