Apotheken

Samstag, 20. März

Fabricius-Apotheke

Richrather Straße 84

40723 Hilden

Telefon (02103) 20125

Sonntag, 21. März

Rosen Apotheke

Marktplatz 9

40764 Langenfeld

Telefon (02173) 75090

Montag, 22. März

Apoland Apotheke

Walder Straße 113

40724 Hilden

Telefon (02103) 417470

Dienstag, 23. März

Adler-Apotheke

Mittelstraße 67

40721 Hilden

Telefon (02103) 54200

Mittwoch, 24. März

Beethoven-Apotheke

Beethovenstraße 4

40724 Hilden

Telefon (02103) 367100

Unter (0800) 0022833 (Festnetz) oder 22833 (Handy) oder im Internet unter www.aknr.de/ können sich Patienten über die nächstgelegene dienstbereite Apotheke informieren.

Ärzte

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Telefon 116 117



Notfallpraxis Langenfeld

Samstag und Sonntag ab 8 Uhr, Mittwoch und Freitag ab 16 Uhr , sonst ab 19 Uhr bis 22 Uhr am St. Martinus-Krankenhaus, Klosterstraße 32, Langenfeld, Telefon (02173) 90 99 99, außerhalb der Zeiten bitte vorher anrufen.



Kinderärztlicher Notfalldienst

Die Kinder-Notdienstpraxis am Klinikum Solingen ist aktuell nicht im Betrieb. Diese Kinderärzte machen[umbruch]#%[/umbruch] in Corona-Zeiten aus ihren Praxis heraus den Notdienst:



Samstag, 20. März

9 bis 13 Uhr/17 bis 20 Uhr

Dr. Karl-Heinz Jacobs

Gotenstraße 1 (Haus D)

42653 Solingen

Telefon (0212) 2357620

Sonntag, 21. März

9 bis 13 Uhr/17 bis 20 Uhr

Dr. Gudrun Rotenberger

Gustav-Mahler-Straße 42

40724 Hilden

Telefon (02103) 48002

Mittwoch, 24. März

17 bis 20 Uhr

Dr. Rolf-Peter Zaß

Breidenhofer Straße 16

42781 Haan

Telefon (02129) 2893

Augenärztlicher Notdienst

Montag, Dienstag, Donnerstag 19 bis 21 Uhr, Mittwoch und Freitag 16 bis 21 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag 9 bis 13 Uhr und 16 bis 21 Uhr (nach 21 Uhr Versorgung durch Augenklinik), Universitätsklinikum Düsseldorf, Moorenstraße 5.

Giftnotruf

Universitätsklinik Bonn:

Telefon (0228) 19240