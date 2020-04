Lebensmittelgeschäfte, Drogeriemärkte, Apotheken - sie alle haben geöffnet, um die Menschen zu versorgen. Um sowohl die Kundschaft als auch die Mitarbeiter zu schützen, gelten für all diese Läden Hygienebeschränkungen, die zum Beispiel die Anzahl der Personen pro Quadratmeter regeln.

Trotz der großen Infektionsgefahr insbesondere für Ältere und Vorerkrankte bringen manche Menschen kein Verständnis für diese Maßnahmen auf. „Weil sie die Läden nicht in Gruppen und nur mit Abstand betreten sowie kein Toilettenpapier hamstern dürfen und an der Kasse ein paar Minuten länger warten müssen, beschimpfen und beleidigen sie die Verkäuferinnen und Verkäufer“, berichtet Volker Hillebrand, Leiter des Stadtmarketings. „Manche sprechen sogar Morddrohungen aus.“

Verhalten unverständlich

Dieses Verhalten sei unverständlich, teilt die Stadt und ruft zu Respekt auf: „Die Menschen, die im Einzelhandel arbeiten, verdienen unsere Anerkennung und Dankbarkeit! Wir können froh sein, dass sie sich jeden Tag dem Risiko einer Ansteckung aussetzen, nur damit wir weiter einkaufen können!“

Um den Andrang in den Geschäften so gering wie möglich zu halten, bittet die Stadt darum Ostereinkäufe nach und nach in den kommenden Tagen zu erledigen: „Wenn am Gründonnerstag alle gleichzeitig einkaufen wollen, ist das Chaos vorprogrammiert!“