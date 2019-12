Am Sonntag, 19. Januar, 14 bis 17 Uhr, findet im Wilhelm-Fabry-Museum, Benrather Straße 32, ein Radierungsworkshop für Jugendliche unter dem Titel „Tiere der Nacht“ mit den Künstlern Jörg Kratz und Hans-Joachim Uthke statt.

In den Radierungen des spanischen Malers Francisco de Goya tauchen immer wieder „Tiere der Nacht“ auf.

Fledermäuse radieren

Fledermäuse, Eulen und Luchse bevölkern seine Bilder auffällig oft. Diese Tiere haben in seinen Arbeiten eine hohe Symbolkraft, zu deren Bedeutung die Teilnehmer in dem Workshop eine Menge spannende Details erfahren. Inspiriert von Goyas Bildwelt werden anschließend eigene Radierungen mit Nadeln auf einer Metallplatte angefertigt. Von dieser Platte wird dann das Bild auf Papier gedruckt.

Die Kosten inklusive Material belaufen sich auf 5 Euro pro Person. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen beschränkt. Eine Anmeldung ist per E-Mail an daniela.michaelis@hilden.de oder unter Telefon (02103) 5903 möglich.