Wie überall gelten auch in der Kleiderkammer des Sozialdienstes Katholischer Frauen und Männer (SKFM) Hilden e.V. spezielle Regelungen für Verkauf und Kundenzustrom in den jetzigen Corona-Zeiten. Zur Auflockerung haben sich die Mitarbeiter ausgedacht, in diesem Jahr den Sommerschlussverkauf Warenweise zu konzentrieren: Jede Woche ist eine andere Warengruppe dran, die nur die Hälfte kostet. „Das Lager ist voll! Deshalb gibt es eine riesige Auswahl!“, berichtet Kleiderkammer-Leiterin Mechthild Hendrikson.

Für die Kunden bedeutet das, dass jeden Tag neue Stücke aus der jeweiligen Warengruppe nachgelegt werden, die um die Hälfte reduziert sind. Und wenn sonst nur zu Beginn des Verkaufstags Ware nachgelegt wird, geschieht dies während des Kleiderkammer-SSV kontinuierlich während der Verkaufszeit. So hat jeder Kunde die Möglichkeit, tolle Stücke frisch aus dem Lager zu ergattern. „Wir wollen alle Kunden fair behandeln. Wir beobachten großen Kundenandrang zu Beginn der Öffnungszeit vor dem Eingang. Dadurch entstehen Wartezeiten und Unfriede darüber, nicht genügend Auswahl zu haben. Da kam uns die Idee, im Corona-SSV ständig reduzierte Sachen in den Verkauf zu bringen. Die 50 Prozent von der Aktionsware wird an der Kasse direkt abgezogen“, erklärt Hendrikson.

Corona-Regeln in der Kleiderkammer

Aus organisatorischen Gründen ist ausschließlich der Eingang an der Benrather Straße für Kunden geöffnet. Derzeit ist der Fahrradständer im Hof nicht in Betrieb.

Um Besucher sowie die ehrenamtlichen Mitarbeiter zu schützen, sind beim Betreten der Kleiderkammer Mund-Nasen-Masken zu tragen. Falls keine eigenen vorhanden sind, können diese am Eingang gekauft werden. Diese Masken wurden von Freiwilligen genäht. Sie sind bei 60 Grad in der Maschine waschbar.

Die Anzahl der Besucher, die gleichzeitig die Kleiderkammer betreten dürfen, ist auf 15 Personen für je eine halbe Stunde Einkaufszeit begrenzt. Für Spender gilt, dass sie von der Zufahrt Neustraße aus die Spendenkisten oder -säcke eigenhändig in die dort bereitstehenden Container räumen. Anders ist ein Infektionsschutz für die Helfer nicht zu gewährleisten. „Wir bitten um Verständnis dafür, dass ein Hilfe-Service beim Ausladen derzeit nicht möglich ist“, erklärt Hendrikson. Beim Spenden ist zu bedenken, dass Ware, die aufgrund ihres schlechten Zustands nicht mehr verkauft werden kann, auf Kosten des gemeinnützigen Vereins entsorgt werden muss. „So entsteht dem Verein leider ein finanzieller Schaden, der von den Spendern sicher nicht beabsichtigt ist“, erklärt Hendrikson. Die gespendete Kleidung sollte daher sauber und tragfähig sein – so als würde man sie selbst noch nutzen wollen.

Öffnungszeiten der Kleiderkammer

Die SKFM-Kleiderkammer ist in den Räumen der Benrather Straße 51. Sie ist immer montags von 15 bis 19 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 12.30 Uhr und mittwochs von 15 bis 17.45 Uhr geöffnet. Zu diesen Zeiten können Besucher ihre Kleider- und Warenspenden abgeben.

Interessierte können Kleidung anprobieren und kaufen. Der Haushaltswarenbereich der Kleiderkammer ist ebenfalls geöffnet. Die Erlöse aus dem Verkauf gehen vollständig an den SKFM Hilden. Der Verein ist damit in der Lage, viele soziale Projekte für die Bürger der Stadt Hilden anzubieten und Projekte zu unterstützen, die nicht durch öffentliche Gelder refinanziert werden.