Die Eröffnung des europaweit ersten Klettersteigs, auf Deutschlands höchster Eisenbahnbrücke, rückt immer näher. Zu Fuß entlang der spektakulären Bogenkonstruktion in rund 100 Metern Höhe - wird zu einer neuen atemberaubenden Attraktion im Bergischen Land.

Am Dienstag, 8. Juni 2021, wurde das Projekt "Brückensteig Müngsten" seitens der Deepwood GmbH im Haus Müngsten vorgestellt. Live sowie digital nahmen Vertreter der Deutschen Bahn und die bergischen Oberbürgermeister Tim O. Kurzbach (Solingen), Prof. Dr. Uwe Schneidewind (Wuppertal), Burkhard Mast-Weisz (Remscheid) und Peter Heinze (Fachdezernat für Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung, Stadt Remscheid) teil.

Müngstener Brücke - wird zu neuem touristischen Highlight

In über 100 Metern Höhe überspannt der gigantische Stahlbogen das grüne Tal der Wupper und verbindet die Städte Solingen und Remscheid. Jährlich kommen weit über 300.000 Besucher, um Deutschlands höchste Eisenbahnbrücke zu bewundern. Die Müngstener Brücke ist das Wahrzeichen des Bergischen Landes und ist auf dem Weg zum Unesco-Welterbe-Status.

Bisher war das imposante Bauwerk dem Bahnverkehr vorbehalten, doch dies soll sich ab dem 1. August 2021 ändern. Der Brückensteig wird das Bauwerk dann auch für den Publikumsverkehr erschließen - zu Fuß in einem spektakulären geführten Aufstieg über die Bogenkonstruktion bis zur Vogelperspektive in rund 100 Meter.

Die Brücken-Tour

Die Tour beginnt am Haus Müngsten, im Schatten der weltbekannten Brücke: Ob Jung, Alt, Groß oder Klein - der Brückensteig heißt alle herzlich willkommen. Die Besucherinnen und Besucher werden in kleinen Gruppen von ausgebildeten Trainer/innen begrüßt, um nach dem Festzurren der Klettergurte, gemeinsam das Abenteuer zu beginnen.

Im durchlaufenden Sicherungssystem erklimmen die Kletterteams Schritt für Schritt insgesamt 777 Stufen - während sich mit jedem weiteren Meter das atemberaubende Ausmaß des Bauwerks entfaltet. Durch die offenen Stufen gibt einen spektakuläre Blick auf das Tal der Wupper und besonders prickelnd wird es, wenn die Bahn über einen wegrollt. Ganz oben in 100 Metern Höhe kommt das Abenteuer auf einer Plattform mit einer überwältigenden Aussicht zum Höhepunkt. Während der Tour gibt es eindrückliche Hintergrundinfos zum Bauwerk und kurze Pausen bieten die Gelegenheit, fantastische Fotos zu machen.

,,Das ist ein unglaubliches Gefühl, nach einer zehnjährigen Vorbereitung die Vision nun Wirklichkeit werden zu lassen", erzählen Geschäftsführer Soren Walla sowie Projektleiter Gottfried Engendahl von dem Wuppertaler Unternehmen, der Deepwood GmbH.