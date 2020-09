Im herrlichen Ambiente von Schloss Eller präsentierten über 110 handverlesene Aussteller und Künstler ihre ausschließlich selbsthergestellten Arbeiten. Trotz Corona-Schutz-Verordnung gelang es dem Team um Veranstalter Reno Müller, seinen Gästen ein erfolgreiches Herbstfestival 2020 zu kreieren.

In den wunderschön restaurierten Räumlichkeiten und dem beeindruckenden Park des klassizistischen Schloss Eller, konnten die Aussteller hervorragend in Szene gesetzt werden und den Besucherinnen und Besuchern eindrucksvoll ihre exklusiven Arbeiten performen.

Veranstalter und Geschäftsführer Reno Müller, hatte eine optimale Mischung: Aus Kunst, Mode, Schmuck, Pflanzen, erlesenen Weinen sowie Accessoires & Lifestyle zusammengestellt und nicht zu vergessen die vielen kulinarischen Genüsse im Schatten von Schloss Eller.

Kunst kann laut sein

Einige Aussteller haben wir persönlich unter die Lupe genommen und haben festgestellt, Kunst kann auch sehr laut sein: Joachim Jessner und sein Sohn Henrik Jessner aus Wuppertal, stellen mit einer Motorsäge Tierskulpturen, abstrakte Figuren, Bänke oder Waldelfen her. Die wasserspuckende Schildkröte aus Eichenholz sitz auf einem Brunnen der ebenfalls aus einem harten Holz gefertigt ist, dass ist eine sehr beeindruckende Arbeit der beiden Künstler.

Dicke Frauen und Männer

Das sind die Werke von Inge Lensing aus Lafelt in Belgien. Sie bevorzugt Bilder von Restaurantszenen, dicke Frauen und Männer und die Darstellung von Gutem Leben und sagt: ,,Ich mache jedes Werk mit Leidenschaft und mag es, Leute mit meinen Gemälden zum Lachen zu bringen."

Unikate aus Massivholz

Helmut Meyer, ist ein Tischler aus der Vulkan-Eifel und fertigt Unikate aus Massivholz an. ,,In jeder Ecke meiner Werkstatt lagern meine Schätze, wie Bretter und Bohlen aller Holzarten, Baumstümpfe, Äste und Wurzelhölzer. Alle Möbelstücke werden durch jahrelange Erfahrung liebevoll von mir gefertigt und sie sind so einzigartig wie die Natur", erklärt der Tischler aus Mosbruch.

Trotz Corona-Schutz-Verordnung, ist es dem gesamten Team um Reno Müller gelungen durch Einbahnstraßensysteme für die Gäste, Mund-Nasen-Schutz in den Räumlichkeiten und Desinfektionsvorrichtungen, ein tolles Event zu präsentieren.

Krefelder Herbstzauber

Unter diesem Motto wird Reno Müller vom 18. bis 20. September 2020, rund 140 Aussteller und Künstler auf dem Gelände der historischen Krefelder Galopprennbahn präsentieren.