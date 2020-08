Die Museumsgründer Wolfgang und Vera Günther, zeigen in Solingen-Wald einzigartige Exponate des weltberühmten Komikerpaares Stan Laurel und Oliver Hardy, auch volkstümlich Dick & Doof genannt.

In den Räumen eines denkmalgeschützten Kottens, hegt das Ehepaar Günther unzählige historische Raritäten um das wohl bekannteste Komikerduo aller Zeiten - als Besucher stellt man fest, hier in diesen Räumen schlagen die Herzen von Stan & Ollie weiter.

Neben originalen Filmplakaten, Büchern, Figuren, Zeitungsausschnitten, Autogrammkarten und Drehbuchkopien, gehören zu den Raritäten auch Schecks von Stan Laurel aus den 120er-Jahren sowie Filmmaterial im 35-mm-Format und ein Exemplar der einzigen Schallplatte, die Stan und Ollie je aufgenommen haben.

Die beiden Komiker waren ein geniales Paar und garantierten den Kinobesitzern volle Kassen. Mit der Einführung des Tonfilms 1928, bekamen die Filme noch einmal eine weitere Dimension. Von 1926 bis 1950 drehten Stan und Ollie 106 Filme zusammen.

Wie beliebt die beiden Schauspieler auch heutzutage noch bei jung und alt sind, beweisen die vielen Besucher an den Wochenenden, die Schulklassen und sonstigen Gruppen, die zu den Sonderöffnungszeiten in das Solinger Museum kommen.

Wolfgang Günther erklärte: ,,Weltweit gibt es nur noch zwei weitere vergleichbare Museen der verstorbenen Komiker, an Stan Laurels Geburtsort in Ulverston (England) und an Oliver Hardys Geburtsort in Harlem (US-Bundesstaat Georgia)."

Das Laurel & Hardy Museum in Solingen-Wald, Locherstr. 17, ist an jedem letzten Wochenende im Monat geöffnet:

Samstag: 12 bis 17 Uhr

Sonntag: 11 bis 17 Uhr

Besuche außerhalb dieser Öffnungszeiten und Gruppenbesuche sind nach Absprache unter info@laurel-hardy-museum.de möglich.