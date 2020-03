Am 8. März 1950 begann im Volkswagenwerk Wolfsburg die Serienfertigung des Volkswagens Typ 2 T1 - im Volksmund bekannt unter den Namen "Bulli". Sein charakteristisches Merkmal, das große VW-Emblem und die geteilte Frontscheibe.

Im März 1950 feierte der VW-Bulli (Typ 2 T1) seine Premiere, er wurde in Serie als Pritschenwagen, Kastenwagen, Kleinbus, als Sondermodell "Samba-Bus" mit 23 Fenstern und einem Faltschiebedach sowie als Campingbus mit Scheren-Aufstelldach in Wolfsburg gebaut.

Zusätzlich wurden auch Sondermodelle wie Einsatzfahrzeuge, Krankenwagen, Verkaufswagen mit Hochdach und Seitenklappe hergestellt.

Technik

Die Technik des VW-Bulli T1: Er hatte Heckantrieb mit einem luftgekühlten 4-Zylinder-Boxermotor, der zu Anfang 25 PS leistete, später bis zu 44 PS. Vorne sowie hinten hatte der "Lastenesel" Trommelbremsen und seine Nutzlast lag bei rund 0,86 bis 0,93 Tonnen. Produziert wurde der T1 von 1950 bis 1967.

Da sich der Absatz des Transporters so erfolgreich entwickelte, wurde die weitere Produktion von Wolfsburg in das neue VW-Werk in Hannover verlegt.

Der VW-Bulli wurde zum Kult-Fahrzeug der deutschen Republik zusammen mit dem VW-Käfer. Heute befindet er sich schon in der sechsten Generation - als T6 und ab 2021 als Elektro-Fahrzeug, nur heute heißt er nicht mehr Bulli sondern Bus.

Bulli-Museum

Volkswagen-Nutzfahrzeuge hat seine Bulli-Sammlung mit rund 40 Exponaten aus sieben Jahrzehnten jeden Mittwoch für angemeldete Gäste in Hannover-Limmer öffentlich zugänglich gemacht. Tickets dafür können nur über das Internet bestellt werden.

Auch im Automuseum von VW in Wolfsburg startet am 18. März 2020 die neue Ausstellung "70 Jahre Bulli-Republik". Im Mittelpunkt stehen natürlich die VW-Busse der sechs Generationen.