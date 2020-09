Das war ein erfolgreicher Fußballsonntag - die 1. und die 2. Mannschaft der SP.-VG. Hilden 05/06 gewannen am 3. Spieltag ihre Begegnungen. Beide Teams treten in der Kreisliga B in unterschiedlichen Gruppen an. Die 2. Mannschaft legte mit einem 3:2 Sieg bei Tütkgücü Ratingen vor. Der Lohn eines anstrengenden Spiels ist mit 9 Punkten die Tabellenführung, die das Team von Trainer Alex Ped sichtlich zufrieden nach Hause brachte.

Die 1. Mannschaft empfing den Garather SV und zeigte ein ganz starkes Spiel von Beginn an. Nach 45 Sekunden stand es bereits 1:0, innerhalb von 5 Minuten dann schon 3:0. Das Trainerteam Andy Kober und Patrick Nöcker wollten mehr und die Spieler lieferten Tor um Tor. Am Ende stand es dann 13:0. Mit diesem höchsten Sieg einer Seniorenmannschaft in der jüngeren Vereinsgeschichte wurde ebenfalls der erste Tabellenplatz erspielt.

Am Mittwoch, 23.09. kommt dann das Team von Kalkum II um 19.30 Uhr als Gegner der 2. Mannschaft an den Weidenweg. Die 1. Mannschaft muss einen Tag später, ebenfalls um 19.30 Uhr, beim starken Gegner FC Tannenhof antreten.