Maya Bienefeld erreicht nach einer starken Leistung Platz 4 beim DFB-Qualifikationsturnier in Heidelberg. Ihr Vereinskollege Jakob Stange sichert sich Platz 12 bei den männlichen Teilnehmern.

Beim "Allstar Deutschland Challenge" in Heidelberg sind am 1. und 2. Februar insgesamt 200 Teilnehmer/innen der U15 zum Wettkampf mit dem Degen angetreten. Das Fechtzentrum Solingen e.V. war mit acht Fechterinnen und Fechter in der "IGH Sporthalle Hasenleiser" mit am Start.

Im Feld der 84 Degenfechterinnen konnte Maya Bienefeld mit einer fehlerfreien Vor- und Zwischenrunde starke Akzente setzen. Doch im letzten Gefecht gegen Annika Amler musste sich die Solingerin mit 7:15 geschlagen geben und verfehlt mit Platz 4 knapp die Medaillenränge.

Nach guter Vorbereitung durch Trainer Falk Spautz und positiver Einstellung sicherten sich die U15 Degenfechter erfolgreiche Vor- und Zwischenrunden. Im Teilnehmerfeld der 117 Sportler erreichte Jakob Stange mit Rang 12 die beste Platzierung für das Fechtzentrum Solingen.

Weitere Ergebnisse auf einem Blick:

Degen - U15 weiblich

4. Maya Bienefeld

15. Meika Reihs

26. Alyssa Lieto

Degen - U15 männlich

12. Jakob Stange

18. Marius Wolfertz

26. Jeremy Wienands

33. Vincent Maurice Höller

65. Jonathan Luis Prinz