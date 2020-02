Giovanna Scoccimarro gewinnt beim Judo Grand Slam im ausverkauften Düsseldorfer ISS Dome die Bronzemedaille in der Klasse bis 70 kg. Dominic Ressel belegt Rang fünf.

Vor begeisterten Zuschauern setzt die 22-jährige Giovanna Scoccimarro vom MTV Vorsfelde am 2. Wettkampftag im Kampf um die Bronzemedaille die Südkoreanerin Seongyeon Kim von Anfang unter Druck. Die reguläre Kampfzeit blieb ohne eine Wertung, so dass es in die Verlängerung (Golden-Score) ging. Hier nutzte die Deutsche einen missglückten Wurfansatz von Kim aus und beendete den Kampf mit einem Haltegriff. Für Scoccimarro ist es die insgesamt vierte Grand Slam-Medaille.

Das "kleine Finale" zwischen Dominic Ressel und Robin Paceck aus Schweden wird ebenfalls im Golden-Score entschieden, als Paceck einen Wurfansatz von Ressel kontert. Trotz starker Leistung des 26-jährigen DJB-Kämpfer reichte in diesem Jahr nur für Platz fünf.

Der Japaner Shohei Ono, Olympiasieger und dreifacher Weltmeister, gewann in der Klasse bis 73 kg zum fünften Mal das IJF-Turnier in Düsseldorf. Die weiteren Goldmedaillen gingen am zweiten Tag an die Japanerinnen Miku Tashiro (bis 63 kg) und Chizuru Arai (bis 70 kg) sowie an Tato Grigalashvilli aus Georgien (bis 81 kg).

Medaillenspiegel nach zwei Tagen:

1. Japan 6x Gold, 1x Silber, 0x Bronze

2. Frankreich 1x Gold, 2x Silber, 1x Bronze

3. Georgien 1x Gold, 1x Silber, 0x Bronze