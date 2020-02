Der Tischtennisverein DJK Blau Weiss Hilden hatte am vergangenen Wochenende zur mini-Meisterschaft an die Tischtennisplatte - in die Ferdinand-Lieven-Schule an die Lortzingerstraße 1 - geladen. An sieben Tischen kämpften 18 Jungs und zwei Mädchen im Alter von sechs bis elf Jahren in insgesamt 59 Spielen nicht nur um die Qualifikation für den Kreisentscheid in Düsseldorf sondern auch um Urkunden und Gutscheine für Trainingseinheiten bei der DJK Blau Weiss Hilden. Neben dem achtjährigen Max (Foto) konnten sich in den verschiedenen Altersklassen auch Leyla Eyüboglu, Emilia Rosen sowie Paul Reuter, Adam Pirgl, Max Murawa, Deniz Eyüboglu, Arthur Genin, Jan Cartl, Mads Nöcker, Julien Göksu, Jonas Amelang und Luca Akyay.