Die Ortsgruppe Hilden des Sauerländischen Gebirgsvereins bietet im November, unter Berücksichtigung der zur Zeit der Wanderung geltenden gesetzlichen Regelungen zur Corona-Krise, nachfolgende Wanderungen an.

Jeden Mittwoch wird zu den leichten Wanderungen am Elbsee, Hasseler- Benrather Forst und in die Ohligser Heide eingeladen, die etwa zwei Stunden dauern. Los geht es immer um 9.45 Uhr. Die Treffpunkte sind: Am Parkplatz Brockenstraße (4. November), am Heidekrug (11. November und 25. November) und am Elbsee-Parkplatz (18. November). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weiterhin geplant sind im November fünf Tageswanderungen:



Samstag, 7. November

Von Marienbaum über Kloster Mörmter nach Xanten führt die mittelschwere Wanderung über 11 Kilometer. Neben der Besichtigung der Stevenskerk in Nijmegen ist auch eine Einkehr möglich. Treffpunkt ist um 8.10 Uhr die S-Bahn Hilden-Süd Richtung Düsseldorf. Ticket: VRR D. Anmeldungen sind unter der Nummer (02103) 41312, der Mobilnummer 0171-4781463 oder per E-Mail an edithmoritz@aol.com möglich.

Samstag, 14. November

„Meerscheider Rundweg“ - die 13 Kilometer lange, mittelschwere Wanderung ist mit einer Einkehr geplant (wenn Lokal geöffnet). Treffpunkt ist um 9 Uhr am Lindenplatz. Von dort geht es mit PKW-Fahrgemeinschaften zum 15 Kilometer entfernten Startpunkt. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer (02103) 40480 entgegen genommen.

Samstag, 21. November

„Neander- und Stinderbachtal“ - de mittelschwere Wanderung ist 16 Kilometer lang. Eventuell gibt es die Möglichkeit zu einer Einkehr. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Lindenplatz. Mit dem Bus 741 geht es von dort zum Startpunkt. Ticket: VRR A. Bitte unter der Telefonnummer (02103) 581132 anmelden.

Samstag, 28. November

„Königsforst mit Wildgehege“ - Die leichte Wanderung ist 16 Kilometer lang und mit einer Einkehr geplant. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Lindenplatz. Mit Fahrgemeinschaften geht es zum 30 Kilometer entfernten Startpunkt. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer (02103) 64978 oder der Mobilnummer 0179-2609318 möglich.

Sonntag, 29. November

„Kartoffelpuffer wie bei Muttern“ ist das Motto der leichten Wanderung mit Einkehr über den Tierpark Neandertal. Die Strecke hat eine Länge von etwa 10 Kilometern. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Lindenplatz. Mit Fahrgemeinschaften geht es zum 10 Kilometer entfernten Startpunkt. PKW und VRR A. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer (0211) 253967 entgegen genommen.

Falls nicht anders angegeben gilt für alle Wanderungen Rucksackverpflegung. Bitte Mund- Nasenschutzmaske nicht vergessen. Gäste sind bei allen Wanderungen herzlich willkommen und zahlen zwei Euro pro Tour. Weitere Informationen gibt es unter www.sgv-hilden.de.