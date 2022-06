Degenfechterin Lisa Marie Löhr wird vom 23. bis 26. Juni bei den innovativen Multisportevents "DIE FINALS - BERLIN 2022" - um den Deutschen Meister-Titel kämpfen und dabei gegen 15 der Besten deutschen Athletinnen antreten. ARD und ARD übertragen Live über die Finals.

Die Haanerin Lisa Marie Löhr hat bereits in den Jugend-Klassen viele Titel errungen, konnte national sowie international ihr Talent über viele Jahre unter Beweis stellen und entwickelte sich beim FechtZentrum Solingen zur Spitzensportlerin. Da die 21-Jährige jetzt bei den Senioren kämpft, ist sie auch hier auf einem guten Weg sich im oberen Teil der deutschen Rangliste zu etablieren.

Bei den DM-Vorkämpfen, am 21./22. Mai in Bonn, qualifizierte sich die Medizinstudentin unter den letzten 16 Teilnehmerinnen und wird nun bei der Endausscheidung in Berlin dabei sein. Ihr Ziel, ein Platz auf dem Podest.

Am Freitag, 24. Juni krönen die Degendamen im Einzelwettbewerb dann ihre Meisterin in der Berliner Kuppelhalle. Die Achtelfinals werden am 23.06. ab 16:00 Uhr und die Finalkämpfe am 24.06. ca. ab 8:30 Uhr im TV von ARD und ZDF übertragen.

Die Finals 2022

Die Sportmetropole Berlin wird zur Meister-Stadt: 14 Deutsche Meisterschaften werden in vier Tagen im gesamten Berliner-Stadtgebiet ausgetragen. ARD und ZDF übertragen mehr als 25 Stunden in ihren Hauptprogrammen im TV und rund 70 weitere Stunden in Streams in den Mediatheken.

Fechten ist zum ersten Mal bei den Finals dabei. Die Präsidentin des "Deutschen Fechter Bundes", Claudia Bokel, erklärt: ,,Wir freuen uns sehr, dass Fechten ein Teil der Finals 2022 in Berlin sein Kann. Es war schon länger unser Wunsch und erklärtes Ziel, Teil dieses großartigen Sportevents zu werden. Damit wird unseren besten deutschen Fechterinnen und Fechtern, zusammen mit den Besten deutschen Sportlerinnen und Sportlern anderer Sportarten, ein mehr als würdiger Rahmen geboten, um ihre Meister zu küren."