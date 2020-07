Das nun schon traditionelle Mixed-Turnier konnte zur Freude der Tennisbegeisterten im TSC Hilden auch in diesem Jahr stattfinden. Am Samstag, 25.7.2020, trafen sich 24 Spielerinnen und Spieler zum "Sommervergnügen" auf der Anlage am Salzmannweg. Dort konnte auf allen 6 Plätzen gespielt werden. Die Paarungen wurden in jedem Durchgang ausgelost, so dass in sehr entspannter Atmosphäre immer wechselnde Partner in den Matches zusammentrafen.

Nach 5 Runden sportlicher Betätigung gab es eigentlich nur Sieger, wie die Organisatorin des Turniers, Hanne Stettner, es verkündete. So erhielten auch alle Beteiligten ein kleines Präsent.

In gemütlicher Runde - natürlich mit dem erforderlichen Mindestabstand - ließen die Tennisfreunde diesen sportlichen, aber auch fröhlichen Samstag ausklingen.

Ein großes Dankeschön gilt Hanne Stettner, die mit großem Einsatz diesen Tag perfekt organisiert und schon verkündet hat, dass sie alle im nächsten Jahr wieder einladen wird! Die spontanen Rückmeldungen lassen erfreulicherweise vermuten, dass es auch wieder zahlreiche Anmeldungen geben wird.