Nachdem der Weihnachtsmarkt in Hilden abgesagt wurde, kam auch das "Aus" für die traditionelle "Bude" mit den handgestrickten Socken. Renate Blum, die Frau mit den "flinken Stricknadeln" war hierüber sehr traurig. Nun war von den Vorstandsmitgliedern des Sozialverbandes VdK Ortsverband Hilden Kreativität und Engagement gefragt: Beim "Tag der offenen Tür" haben nun Interessierte und Kauffreudige Gelegenheit, die handgestrickten Socken zu kaufen.

Als kleines Mitbringsel bietet der Vorstand noch kreativ gestaltete Papiersterne (Fröbel-Stern) - jeder ein Unikat - als "Sterne der Hoffnung" zum Erwerb an. Der Erlös aus dem Verkauf kommt in diesem Jahr, wie bisher auch, schwerstbehinderten Menschen zugute, die mitten unter uns in der Nordstadt von Hilden leben.

Unter Einhaltung sämtlicher Corona-Hygienevorschriften findet der "Tag der offenen Tür" am Freitag, 4. Dezember, von 15 bis 19 Uhr und am Samstag, 5. Dezember, von 11 bis 16 Uhr in den Geschäftsräumen und im Hofbereich der VdK-Geschäftsstelle, Walderstraße 13 (Ecke Mühlenhof), statt.