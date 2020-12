Stadtmarketing Hilden hat in diesem außergewöhnlichen Jahr die großen und kleinen Tannenbäume in der Innenstadt besonders üppig geschmückt. Die ehrenamtliche „Chefdekorateurin“ für die Tannenbäume war Doris Edelburg (74), die in mehrtägiger Arbeit rund 800 Kugeln alleine in den drei großen Bäumen aufgehängt hat.

Beobachtet wurde sie dabei wohl von einem Vater mit seiner etwa fünfjährigen Tochter. Diese, so berichtete der Vater später, bat ihn zu Hause, der Dame, die die Weihnachtsbäume in der Stadt so schön geschmückt hat, doch bitte eine Tafel Schokolade zu schenken. Am darauffolgenden Tag tat er wie ihm geheißen und berichtete vom Wunsch seiner Tochter, den er nun erfülle. „Das war ein sehr anrührender Moment“, sagt Doris Edelburg und bedankt sich, gemeinsam mit dem ganzen Stadtmarketing Team, noch einmal herzlich für dieses liebevolle Geschenk.