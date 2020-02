Wer schon immer in einer reinen Mädchengarde mitmachen wollte, der ist bei der Tanzgarde der großen Hildener Karnevalsgesellschaft genau richtig.

In der kommenden Woche bietet die Garde zwei Vorstellungstermine an. Jeweils am Dienstag, 3., und Donnerstag, 5. März, können interessierte Tänzerinnen ihr Talent in der Aula der Wilhelm-Hüls-Schule, Augustastrasse 29 in Hilden, zeigen.

Für die "Kleine-Garde" (8 bis 11 Jahre) heißt es zwischen 18 und 19 Uhr, die Sportsachen anzuziehen und alles geben. Für die "Große-Garde" ab 12 Jahre ohne Altersbeschränkung findet die Vorstellung zwischen 19 und 20 Uhr statt.

"Trau Dich, es ist noch keine Meisterin vom Himmel gefallen", fordern die Trainerinnen der Tanzgarde Interessierte auf. "Kommt einfach mit guter Laune und Sportsachen vorbei." Weitere Infos vorab gibt es bei Jessica Micke unter Telefon (0176) 43548481.