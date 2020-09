Nordrhein-Westfalen zeichnete internationale Investoren mit dem "NRW.INVEST AWARD 2020" aus: Unter ihnen befindet sich der in Hilden ansässige niederländische High-Tech-Stahlproduzent "247TailorSteel".

Der niederländische Hersteller von lasergeschnittenen Metallblechen, Rohren und Kantteilen nach Maß, betreibt in Hilden, Giesenheide 49, seit diesem Jahr eine hochmoderne, smarte Produktionsfabrik. Auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern entstehen im ersten Jahr 45, mittelfristig 130 neue Arbeitsplätze. 247TailorSteel setzt dabei auf künstliche Intelligenz: Das Unternehmen hat alle Produktionsschritte automatisiert, so dass Kunden ihre Bestellung rund um die Uhr online aufgeben können, in einer Minute ein Angebot erhalten und die fertigen Produkte innerhalb von 48 Stunden geliefert bekommen.

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, NRW-Wirtschafts- und Digitalminister, sowie Petra Wassner,Geschäftsführerin der landeseigenen Wirtschaftsförderungsgesellschaft NRW.INVEST zeichneten Frank Gelen, Chief Operations Officer der 247TailorSteel Group, in der Düsseldorfer Staatskanzlei mit dem Preis aus. Laudator für den Preisträger war der Generalkonsul des Königreichs der Niederlande, Peter Schuurmann.

,,Unser Ziel ist es, dass sich die besten Unternehmen der Welt mit ihren deutschen oder europäischen Zentralen in unserem Bundesland ansiedeln. Firmen, die innovative Technologien entwickeln, finden bei uns die besten Rahmenbedingungen. Die vier Preisträger sind herausragende Beispiele dafür und wir möchten Ihnen mit dem NRW.INVEST AWARD auch für ihr Engagement in diesen schwierigen Zeiten danken", so Minister Pinkwart.

,,Wir verleihen den NRW.INVEST AWARD heute zum 16. Mal. In all den Jahren haben wir 47 Unternehmen aus 19 verschiedenen Ländern ausgezeichnet - allein das zeigt schon, wie überzeugend sich Nordrhein-Westfalen als Magnet für hochkarätige Investoren aus aller Welt positioniert", sagte Petra Wassner.

Der Preis würdigt herausragende Investitionen ausländischer Firmen am Standort Nordrhein-Westfalen. In diesem Jahr wurden noch weitere Unternehmen aus Indien, Israel und Frankreich mit dem NRW.INVEST AWARD 2020 ausgezeichnet.