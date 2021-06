Eine Maske im Beet hier, ein Pizzakarton da, der Hundekotbeutel am Wegesrand: Auch in der Gemeinde Holzwickede hat „schleichend“ die Verschmutzung öffentlicher Wege und Plätze Einzug gehalten, verstärkt durch die Corona-Phase. Private Sammelaktionen können das Problem kaum dauerhaft lösen. Vor Augen führen es jetzt Plakate mit Motiven von Schülern und Mutmacher-Sprüchen, die auch das positive Lebensgefühl mit Beginn der Lockerungen verstärken sollen.

Einen Aufruf zu Motiven rund um „Holzwickede bleibt sauber“ startete Bürgermeisterin Ulrike Drossel gemeinsam mit dem Ortsjugend-Ring, Treffpunkt Villa und den Schulsozialarbeitern. „Allen ist vor Augen, dass auf Spielplätzen und Grünflächen viel Unrat zu finden ist“, so Ulrike Drossel. Um als Verursacher die verschiedenen Zielgruppen zu erreichen wurde ein Paket an Aktionen geschnürt. Drei Kampagnen stellte die Gemeinde jetzt an der Plakatwand am Emscherpark vor. Beim Projekt „Holzwickede soll sauber sein“ waren Kinder aller Schulen aufgerufen, viele „Gute-Laune“-Bilder zu malen. Das Motiv der Gewinnerin Anne Brune (8J.) zeigt einen Müllberg neben einer Grünfläche, die bereits von einem „Sammler“ von Unrat befreit wird. Die Grundschülerin freut sich über einen Gutschein zu einer Ferienspaß-Aktion. Drei weitere Teilnehmer erhalten in Kürze Gutscheine für die Eisdiele. „Leider kann die Übergabe wegen der Präsenz-Einschränkungen nur im kleinen Kreis stattfinden“, bedauert Umweltbeauftragte und Mit-Organisatorin Tanja Flormann. Und auch Erwachsene malten „Gute-Laune“-Motive.

Dem Bedürfnis vieler Kinder, ihre spezielle Situation darzustellen und auszudrücken, möchte Ratsmitglied und Päd.i.R. Friedhelm Klemp (Grüne) nachkommen. Weiße Flächen laden zum Bemalen ein. „Damit bieten wir Kindern und Jugendlichen eine Plattform sich einzubringen“, betont Ulrike Drossel bei der Vorstellung der Plakate.

"Gute-Laune"-Sprüche

Einige Wände blieben frei und die Gemeindespitze überlegte, was damit zu machen sei. „Von Corona haben alle die Nase voll“, erklärte Drossel. So wurden „Gute Laune“- Sprüche entwickelt, die etwas positive Stimmung in das Gemeindeleben bringen können.

Sehnsuchts-Themen sind der Urlaub am Meer oder das Shoppen.

An 16 Standorten sind die Motive angeschlagen, kurzfristig durchgeführt vom Baubetriebshof unter Leitung von Gärtnermeister Armin Nedomansky. Hängen bleiben sie bis zur Plakatierung für die Bundestagswahl 2021.

Unrat im öffentlichen Raum wird weiterhin ein Problem sein. Um den Bürgern vor Augen zu führen, um welche Mengen es sich eigentlich handelt, die jede Woche eingesammelt wird, soll diese auf dem Marktplatz ausgekippt und präsentiert werden. „Vielleicht können wir so ein Umdenken hinkriegen“, hofft Tanja Flormann. „Aber es ist ein Projekt mit langer Laufzeit.“