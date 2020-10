Die Begeisterung für Hunde nimmt ständig zu. Steil nach oben zeigen die Zahlen der Hundehalter, die den Vierbeiner als "besten Freund" entdecken und ihr Hobby in vollen Zügen, nicht selten gleich mit mehreren Exemplaren, ausleben. Steigt die Anzahl wächst aber häufig die Enge und damit die Probleme. Anwohner klagen über Hundegebell in der Nachbarschaft vom Frühstück bis in die Nacht, Kot in öffentlichen Grünflächen bleibt häufiger liegen und die Rücksicht gegenüber ängstlichen Fußgängern bleibe auf der Strecke.

"Wer keinen Hund führt ist mittlerweile in der Minderheit", erklärt Simone Gretz. Konnte die Krankenschwester früher ihren Spaziergang nach der Arbeit im Aplerbecker Wald genießen, gleiche die Entspannungsrunde heute mehr einem Spießrutenlauf. Dabei ist die Mittvierzigerin nicht ängstlich, wird aber, wie zahlreiche Mitbürger auch, unsicher, wenn freilaufende Vierbeiner auf sie zukommen. Als Radfahrerin erlebe sie immer häufiger auch die Gefahren sehr langer Leinen. "Die nehmen wie selbstverständlich die gesamte Breite ein." Genervt sei sie davon schon. Denn ständiges Aufpassen, Abbremsen und Anfahren strenge auch an.

Über Hundekot in Beeten entlang der öffentlichen Wege ärgert sich auch Klaus Pfauter aus Holzwickede. Mit seiner Ehefrau Monika sammelt er regelmäßig Unrat im Gemeindegebiet ein. Die VErschmutzung durch Kot entlang der Wege habe zugenommen, wie er registriert. Nicht selten auch auf Kinderspielplätzen.

Hundehalter erhalten von den Gemeinden, in denen ihre Hundesteuerpflicht entsteht, in Broschüren über Verhaltensregeln informiert und auf Rücksichtnahme hingewiesen. Ob die gut gemeinten Flyer wahrgenommen werden ist zweifelhaft.

Anhaltendes Hundegebell gehört mittlerweile zum Alltag in vielen Wohngebieten. Empfindliche oder "wachsame" Vierbeiner schlagen bei nahezu jedem äusseren Reiz an. Nicht selten schaukeln sich die Hunde wechselseitig hoch. Dabei spielt die Tageszeit kaum eine Rolle. Teils in der Nacht, häufig bereits in den frühen Morgenstunden beginnt das Gebell.