Laut Polizei- und Feuerwehrbericht ist am 26. August 2020 eine 19-jährige Hünxerin, auf dem Gansenbergweg durch einen umgestürzten Baum leicht verletzt worden.

Sie hatte eine Meldung zu einem Feuerwehreinsatz nach Bucholtwelmen erhalten. Daraufhin machte sie sich um kurz vor sechs mit einem Hyundai auf den Weg zur Feuerwache. Bedingt durch den Sturm fiel ihr während der Fahrt ein Baum auf die Motorhaube.

Die Hünxerin verletzte sich hierbei leicht. Sie konnte selbstständig das Fahrzeug verlassen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Den heruntergestürzten Baum entfernte die Feuerwehr.

Den Wagen zogen Anwohner mit Hilfe eines Traktors von der Straße.

Feuerwehreinsatz in Bucholtwelmen

Bei dem Einsatz, den die 19-Jährige ursprünglich wahrnehmen wollte, handelte es sich um einen Brandalarm in Bucholtwelmen an der Lise-Meitner-Straße. Die Feuerwehreinheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen wurden um 05:48 Uhr zu diesem Einsatz alarmiert. Der entsprechende Bereich der Gebäude, in dem die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde, wurde durch die Feuerwehr kontrolliert - ein Grund für das Auslösen konnte nicht gefunden werden.

Nach einer Stunde war dieser Feuerwehreinsatz erledigt.