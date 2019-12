Laut Feuerwehrbericht wurde am Montag, den 30. Dezember 2019 um 23:15 Uhr, die Feuerwehreinheit Hünxe-Bruckhausen mit dem Einsatzstichwort "PKW/Motorbrand" an den Tenderingsweg alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute stand der Wagen, der leicht von der Straße abgekommen war, in Vollbrand. Alle Insassen hatten das Fahrzeug bereits verlassen. Zur Sicherheit wurde die Umgebung trotzdem kontrolliert. Der Löschangriff wurde sofort unter schwerem Atemschutz mittels Schnellangriff durchgeführt. Die unverletzten Insassen wurden durch den mit alarmierten Rettungsdienst aus Wesel betreut. Während des gesamten Einsatzes wurde der Tenderingsweg durch die Polizei gesperrt. Die Einheit Bruckhausen verblieb an der Einsatzstelle bis zum Abtransport des Unfallwagens.

Der Einsatz für die Feuerwehr endete um 00.50 Uhr.