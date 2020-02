Altweiber in Hünxe

Der 1. KV Jeck in Hünxe hatte die Närrinnen eingeladen, um das Rathaus um 16:11 Uhr zu stürmen. Schon vorher versammelten Sie sich auf dem Vorplatz. Der Akkordeonspieler Barney sorgte für die musikalische Begleitung. Nachdem der Rammbock ein paarmal kräftig an der Tür angeklopft hatte, erbarmte sich der Bürgermeister Dirk Buschmann und ließ die Frauen hinein. Im Rathaus erwarteten schon seine treuen Mitarbeiter mit leckeren Getränken. Schnell war der Ratssaal gefüllt mit froher Laune, viel Gesang und guten Gesprächen. Dirk Buschmann übergab den Schlüssel. Die Tanzgarde des TuB Mussum verstanden es die Feiernden mit ihrer gelungenen Aufführung in ihren Bann zu ziehen. Zum Ritter wurde in diesem Jahr Ingrid Meyer, die erste stellvertretende Bürgermeisterin, geschlagen. Nach dem Ritterschlag machte sich die Feierschar auf dem Weg zum STV-Vereinsheim. Unterwegs erhielten Sie die nötige und willkommene Wegstärkung bei der Volksbank, der NISPA und im Küchenstudio. Das Männerballett gab abends zur Freude der Frauen sein Bestes.

Ich wünsche allen viel Spaß beim Betrachten der Bilder.