Eines muss man der Pandemie lassen, sie fördert die Kreativität und das sogar beim Nikolaus. Empfängt der Schützenverein Krudenburg diesen seit Jahrzehnten normalerweise im Schützenhaus des Dorfes, damit er dort den Kindern ihre Belohnungen fürs Bravsein überreichen kann, ließ man sich in diesem Jahr etwas anderes einfallen.



Statt die Kinder zu sich kommen zu lassen, kam der Heilige Mann diesmal zu den Kindern. Aber wer den Blick zum Himmel richtete, um nach Rentieren Ausschau zu halten, tat dies vergebens. Dafür wunderte er sich über ein lautes Knattern, welches sich dem Dorfplatz näherte. Die Quelle für das nicht gerade weihnachtliche Geräusch bildete ein blauer Piaggio, auf dessen Ladefläche der Nikolaus zwischen Tannengrün thronte und der vom Schützenkameraden Jürgen Wegener gefahren wurde.

Begleitet wurde Nikolaus durch seine Elfen, die ihm den Weg mit Hilfe brennender Fackeln wiesen.

Mit seinem blauen motorisierten Dreirad wurde er von Haus zu Haus gefahren und jedes Kind, das mit einer Fackel vor der Tür stand, bekam eine Tüte mit herrlichen Leckereien.

Selbst die Übergabe erfolgte kontaktlos. Am Ende des Bischofsstabes hing die Tüte zum Abnehmen bereit.

Ein wenig Freude in der schwierigen Zeit

„Eine tolle Idee“, bestätigten Krudenburger Bürger und auch die Kinder waren glücklich.

Gesponsert wurde der Inhalt der Tüten von dem amtierenden Königspaar samt Thron, Helmut und Inge Benninghoff, der Heimatverein Hünxe sowie Edeka Kirsch aus Drevenack und die Bäckerei Schollin.

„Mit dem an die Corona Regeln angepassten Ablauf“, so Alfred Schüring, Präsident des SV Krudenburg 1907 e.V., „wollten wir trotz der Krise in der Weihnachtszeit einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Kinder im Dorf trotz der schwierigen zeit ein wenig Freude haben“.

Dass dies dem Verein gelungen gelungen ist, zeigt ein Blick in die zufriedenen Gesichter der kleinen Krudenburger Bürgerinnen und Bürger.

Randolf Vastmans