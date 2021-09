Bernd Chronz als Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Hünxe/Gartrop-Bühl bestätigt

Auf der Jahreshauptversammlung des CDU-Ortsverbandes Hünxe / Gartop-Bühl wurde Bernd Chronz einstimmig wiedergewählt. Wiedergewählt wurden als Stellvertretende Vorsitzende Andrea Dase-Blumenroth, als Schriftführerin Tanja Pollmann und als Mitgliederbeauftragter Heinz Lindekamp. Die Beisitzer Klemens Hoffmann, Hermann Hähnel, Heinrich-Wilhelm Feldkamp, Andreas Preuß und Marcus Rohrbacher vervollständigen den Vorstand.

In seinem Geschäftsbericht blickte Bernd Chronz unter anderem zurück auf die Kommunalwahl und die Begleitung zur Gestaltung des Marktplatzes Hünxe. Besonders erfreut war Chronz, das auf Initiative des Ortsvorstandes die Errichtung einer Ausbildungsplatzbörse auf der Homepage der Gemeinde Hünxe in Arbeit ist. So haben zukünftig Auszubildende und einheimische Arbeitgeber eine gemeinsame Plattform in Hünxe.