Straßenreinigung in Bruckhausen

Rezia Mols, Vorsitzende, und Birgit Daubenspeck, Beisitzerin des CDU-Ortsverbandes Bruckhausen/Bucholtwelmen freuen sich in einer gemeinsamen Presseerklärung, dass die Straßenränder am „Schillerweg“ und „Im Großen Feld“ in Hünxe-Bruckhausen endlich wieder gereinigt wurden. Auf diesen Straßen hatte sich in den letzten Monaten durch Herbstlaub, Unkraut und reichlich Erddreck eine unübersehbare Masse gebildet, die sich bereits über die Straßen verteilte.

Nachdem dieser Missstand durch die CDU an den Grundstückseigentümer mit der Bitte um Beseitigung gemeldet worden war, ist schon nach wenigen Tagen die Reinigung durchgeführt worden.

Es wäre wünschenswert, wenn die Straßen nun auf Dauer in diesem Zustand bleiben würden.