In der Zeit vom 27. September bis 7. Oktober wurden einem Imker, der an der Eichelberger Straße in Höhe Nr. 50 14 Bienenstöcke stehen hat, sechs Bienenstöcke gestohlen.



Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und insbesondere Fahrzeuge in diesem Bereich nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.