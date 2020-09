Im Januar 2020 hatte Uwe B. eine Mitarbeiterin des Jobcenters Rottweil mit einem

Küchenmesser angegriffen und mit drei Stichen lebensgefährlich verletzt.

Am Dienstag, den 15.09.2020 wurde der Mann vor der Großen Schwurgerichtskammer des Rottweiler Landgerichts unter Vorsitz von Richter Karl-Heinz Münzer vom Tatvorwurf des versuchten Mordes aufgrund verminderter schuldfähig freigesprochen und die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. Offensichtlich war der Täter bereits „vor Jahrzehnten an einer wahnhaften Störung erkrankt“.

Der Angeklagte wurde darüber hinaus zivilrechtlich zu einem Schmerzensgeld in Höhe von 50.000 Euro an sein Opfer verurteilt. Die Berichterstattung lässt offen woher der Verurteilte in der Psychiatrie an 50.000 Euro kommen soll, oder wie und wo das Opfer das Schmerzensgeld geltend machen kann.

Urteil im Jobcenter-Prozess: 50.000 Euro Schmerzensgeld für das Opfer, Täter wird freigesprochen, bleibt in der Psychiatrie