Die Städtische Galerie Iserlohn organisiert in Kooperation mit der Fotografenvereinigung „Observe Collective“ das zweite Internationale Straßenfotografie-Festival in Iserlohn. Vom 24. bis 26. Juni werden an fünf verschiedenen Orten in der Innenstadt von der Galerie 2.3 über die Städtische Galerie, die Reformierte Kirche, den Luftschutzstollen Altstadt bis zur historischen Fabrikanlage Kissing & Möllmann Ausstellungen von mehr als 50 Fotografinnen, Fotografen und verschiedenen Kollektiven mit mehr als 350 Bildern gezeigt.

Die Straßenfotografie, die ihre ersten Höhepunkte zu Zeiten des Surrealismus und der humanistischen Fotografie hatte, erlebt als „universale Sprache“ seit einigen Jahren durch spannende Aktionen, Wettbewerbe und das Internet eine einzigartige weltweite Renaissance. Sie führt viele Menschen zusammen und steht für eine Bewegung, die kulturelle, ethnische und geographische Grenzen überwindet. Diese Form des Austausches hat einen besonderen interkulturellen Dialog entstehen lassen, der im besten Wortsinn Brücken baut.

Es sind die kleinen Geschichten, formalen Besonderheiten und Episoden der menschlichen Komödie, die sich tagtäglich in Sekundenbruchteilen auf den großen Boulevards der Metropolen genauso ereignen wie am Strand oder in den entlegensten Hinterhöfen und Gassen in irgendeinem verlorenen Winkel der Erde. Die Bilder, die dabei entstehen, lassen die Betrachter schmunzelnd, lachend, staunend und manchmal auch ratlos und ungläubig zurück. Immer aber zeigen sie diese zufällige Koinzidenz von Ereignissen und Zusammenhängen, die den fotografischen Augenblick so besonders und kostbar machen.

Die zentrale Eröffnung des Straßenfotografie-Festivals Observations 2022 findet am Freitag, 24. Juni, um 18 Uhr, in der Städtischen Galerie Iserlohn statt. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen. Zur Begrüßung und Einführung sprechen Bürgermeister Michael Joithe und Galerieleiter Rainer Danne. Im Anschluss öffnen die fünf Spielstätten ihre Türen für die Festival-Besucherinnen und Besucher.

Die Ausstellungen

Städtische Galerie Iserlohn (24. Juni bis 24. Juli)

Gabi Ben Avraham (Israel), Pierre Bellhassen (Frankreich), Enrico Markus Essel (Österreich), Matthias Gödde (Deutschland), Siegfried Hansen (Deutschland), Julie Hrudova (Niederlande), Johan Jehlbo (Schweden), Stuart Paton (Schottland), Tavepong Pratoomwong (Thailand), Fabian Schreyer (Deutschland)

Theodor-Heuss-Ring 24

Luftschutzstollen Altstadt / Stadtmuseum Iserlohn

Observe Collective

Fritz-Kühn-Platz 1



Reformierte Kirche

Ausstellung SPC – Street Photography Cologne und Eyegobananas Photography Collective

Wermingser Straße 9

Galerie 2.3

Michelle Rice Chan (China), Bojan Chibsterr Nikolic (Bosnien-Herzegowina), Cam Crosland (England)

Gartenstraße 23

Historische Fabrikanlage Kissing & Möllmann – Qwörk

Fragment Photo Collective, Friends Of Observe, Eyeshot Publisher‘s – Street Fight Book-Project, Fotoprojekt des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Iserlohn

Obere Mühle 28

Die Ausstellungen sind am Freitag, 24. Juni, von 18 bis 22 Uhr, sowie am Samstag, 25. Juni, und am Sonntag, 26. Juni, jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Festival-Eintritt kostet für alle Ausstellungen insgesamt 10 Euro (Kinder bis 18 Jahre frei). Karten sind buchbar über die Festivalseite oder jeweils an der Abendkasse erhältlich. Ausführliche Informationen gibt es unter www.observations2022.de.