Der Startschuss für ein Projekt des Jugendfestivalteams zum Jugendkulturpreis NRW ist jetzt gefallen. Wegen Corona musste das landesweite Jugendkulturfestival "See you" in den Sommer 2021 verschoben werden. Die gewonnene Zeit will das Jugendfestival-Team Iserlohn, das sich aus Mitgliedern des Kinder- und Jugendrates und weiteren Interessierten zusammensetzt, kreativ zum Spannungsaufbau nutzen.



Der Auftakt fand nun im coronabedingt kleinen Kreis in den Räumen des städtischen Kinder- und Jugendbüros in der Brüderstraße statt. Die Iserlohner Jugendlichen verschafften sich einen Überblick über die 178 Bewerberprojekte aus ganz Nordrhein-Westfalen, die sich um den Jugendkulturpreis NRW in allen künstlerischen Sparten und in drei Preiskategorien – Kinder, Jugend, Europa – beworben haben. Beispielhaft wählten sie einzelne Projekte aus, die sie besonders ansprechend fanden und für die sie gern Patenschaften übernehmen möchten. Dabei spielte der persönliche Zugang eine zentrale Rolle.

Fotos, Filme und Interviews

Unterstützt durch den Iserlohner Fotografen Jörg Meier wollen die Jugendlichen in nächster Zeit Kontakt zu "ihren" Patenprojekten aus ganz NRW aufnehmen und Beiträge in Form von Fotos, Filmen und Interviews erstellen. Wenn die Pandemie es zulässt, fahren sie sogar in die jeweiligen Bewerbungs-Städte, um die Macher persönlich kennenzulernen: "See you at home" ist das Motto. So soll den Projekten bis Sommer 2021 zumindest eine digitale Bühne geboten werden. Damit erfährt die Öffentlichkeit nicht nur, welche Themen junge Menschen heute umtreiben und welche Projekte sie besonders spannend finden, sondern es wird auch neugierig gemacht auf das "See you"-Festival im August 2021.

Der Prozess soll "quicklebendig und erfindungsreich sein wie die Jugend-Kultur-Szene in NRW", begeistert sich Manuela Wenz von der LKD (Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste / Jugendkunstschulen NRW) für das Engagement der jungen Iserlohner.

Nächstes Treffen am Mittwoch

Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 18. November, um 17.30 Uhr in der Brüderstraße 20 statt. Wer dabei sein möchte, wird gebeten, sich vorher beim Kinder- und Jugendbüro der Stadt Iserlohn zu melden.