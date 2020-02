Leider musste auch in diesem Jahr der geplante Karnevalsumzug durch Hennen wegen Sturms und Regens ausfallen.

Nach den beiden tollen Prunksitzungen am vergangenen Freitag und Samstag gehört der Kinderkarneval am Sonntag zu einem Höhepunkt in Iserlohns Norden. Und umso besser war die Stimmung im Festzelt beim traditionellen Kinderkarneval mit der Wahl des neuen Kinder-Prinzenpaares 2020/21. Eindrücke vom Kinderkarneval in einer Fotostrecke aus Hennen.