Kirche und Musik – das gehört zusammen. Deshalb lassen sich die Kirchen vor Ort trotz aller Corona-Einschränkungen nicht entmutigen und warten mit neuen musikalischen Impulsen auf. Am Freitag und Samstag, 25. und 26. September, leitet der Musikdozent, Komponist, Produzent und Pianist Timo Böcking zwei Workshops im Forum St. Pankratius in Iserlohn.



Das katholische Dekanat Märkisches Sauerland und der Evangelische Kirchenkreis Iserlohn bieten diese Veranstaltungen in ökumenischer Eintracht gemeinsam an. Sie freuen sich auf viele Interessierte aus Iserlohn, Hemer, Menden und Balve.

Bei der „Liederwerkstatt“ am Samstag, 9.30 bis 15.30 Uhr, können die Teilnehmer neue christliche Lieder kennenlernen und gemeinsam singen. Timo Böcking verbindet musikalischen und inhaltlichen Tiefgang mit leidenschaftlicher Freude. Notenkenntnisse sind hilfreich, aber nicht erforderlich. Bereits am Freitag zeigt Böcking in einem „Tastenworkshop“ von 17 bis 21 Uhr, wie man neue Lieder adäquat und ausdrucksstark begleiten kann. Pattern und Techniken, harmonische Zusammenhänge und rhythmische Phänomene werden erläutert, pianistische Grundfähigkeiten sollten hierzu vorhanden sein. Die aktuell geltenden Corona-Regeln werden eingehalten.

Timo Böcking ist ein großer Freund der Gospel- und Soul-Musik. Er ist unter anderem Dozent an der evangelischen Popakademie Witten und der Hochschule für Musik und Tanz in Köln.

Auskünfte und Anmeldungen: info@dekanat-maerkisches-sauerland.de ,Tel. 02372/557600, oder bettina.drude@kk-ekvw.de , Tel 02371-795202.