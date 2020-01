Letmathe hat Zukunft

Innovativ, quirlig und einfallsreich, trägt die Werbegemeinschaft Letmathe maßgeblich zur Belebung der Letmather City – und ebenso des Iserlohner Veranstaltungskalenders bei. „LETMATHE HAT WAS“ – diesem Slogan fühlt sich der Zusammenschluss der Einzelhändler und Unterstützer verpflichtet. Und füllt ihn immer wieder mit Leben. Der Rückblick sowie der Blick nach vorne ins Jahr 2020 gestaltete sich am Abend des Neujahrsempfang sehr positiv. Viele Gäste aus Wirtschaft, Politik und Bürgern waren anwesend. Ein Zeichen für den Veranstalter, dass genau die richtigen Zeichen gesetzt wurden.

Die Fotostrecke des Abends.

Nächster Termin zum Vormerken ist der 2. April 2020

da heißt es "Frühlingserwachen in Letmathe"

Einkaufen. Erleben. Genießen. Letmathe hat offen! Heimat shoppen bis 22 Uhr.

Letmathe blüht. 1000 Frühlingsblumen in Geschäften und Schaufenstern, Livemusik, Angebote und Überraschungen.

Akzente unterschiedlicher Art setzen alle beteiligten Geschäfte: Persönliche Einladungen, Gutscheine, Sonderrabatten, mit einem Glas Sekt bzw. Prosecco und anderen Köstlichkeiten. Genießen & Spenden „Lennewellen“ feine Leckereien aus dem Tortenatelier Schwanbeck eine Aktion der Werbegemeinschaft u. Hospiz Letmathe. „Singer/Songwriter“ der Rock & Pop Fabrik Letmathe werden die City mit Musik verzaubern.

Gaststätten, Cafes, Eisdielen, Feinschmecker Geschäfte und Edeka ALLES FRISCHE Nowak laden zum Verweilen ein. So macht „shoppen“ richtig Spass.