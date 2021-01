Iserlohn. Der Seniorenbeirat der Stadt Iserlohn vertritt die Interessen der älteren Mitbürger. Innerhalb von sechs Monaten nach der Kommunalwahl wird dieses Gremium neu gewählt. Nach dem Wahlaufruf im Dezember letzten Jahres haben dreizehn Bewerber ihre Wahlvorschläge für den neuen Seniorenbeirat abgegeben:Zur Wahl stellen sich Rainer Bormann, Ursula Buddruweit, Alfred Claus, Ingo Graumann, Rolf Gräfe, Karin Hörhold, Adelheid-Gisela Hövel, Michael Hufnagel, Berthold Lehrke, Axel Spies, Klaus Ulrich Spies, Sigrid Uhe und Birgit Vogel.

Rund 30 000 Senioren sind zur Wahl des neuen Seniorenbeirates aufgerufen. Wahlberechtigt ist, wer vor dem 14. September 1960 geboren wurde, seit mindestens 13. Juni 2020 (drei Monate vor der Kommunalwahl) seinen Haupt- beziehungsweise Erstwohnsitz in Iserlohn hat, bereits zu den Kommunalwahlen im letzten September wahlberechtigt war und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.

Die Wahl des Seniorenbeirates ist eine reine Briefwahl. Das Wahlamt der Stadt Iserlohn sendet jedem Wahlberechtigten in den ersten beiden Februar-Wochen die Wahlunterlagen mit der Post zu. Den Wahlunterlagen beigefügt wird auch eine Information zur Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten. Auf dem Stimmzettel können bis zu drei Personen angekreuzt werden. Die Unterlagen müssen anschließend bis zum 14. März an das Wahlamt zurückgeschickt werden.

Wer bis zum 17. Februar keine Wahlunterlagen von der Stadt Iserlohn erhalten hat und glaubt, wahlberechtigt zu sein, oder wer weitere Fragen zur Wahl hat, wird gebeten, sich beim Wahlamt unter der Telefonnummer 02371/217-1779 oder per E-Mail an wahlen@iserlohn.de melden.

Der neue Seniorenbeirat wird aus zehn direkt gewählten Mitgliedern sowie je einem Vertreter der im Stadtrat vertretenen acht Fraktionen bestehen. Nach der Geschäftsordnung des Seniorenbeirates beträgt die Anzahl der gewählten Mitglieder zwei Personen mehr, als Fraktionen im Rat vertreten sind. Der Beirat kann Anliegen und Wünsche der Seniorinnen und Senioren direkt in den Fachausschüssen der Stadt vorbringen und ihnen auf diese Weise mehr Gewicht verleihen. Darüber hinaus werden von den Mitgliedern auch eigene Projekte initiiert und durchgeführt.

Mehr Informationen über den Seniorenbeirat gibt es auch auf der Homepage der Stadt Iserlohn www.iserlohn.de (bitte "Seniorenbeirat" in die Suche eingeben). Dort werden in den nächsten Tagen auch die dreizehn Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt.