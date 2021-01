Nachdem die erste Aktion an Weihnachten so ausgezeichnet ankam, möchte die Freie evangelische Gemeinde Iserlohn an ihrem Gemeindezentrum, Barendorfer Bruch 7, wieder ein Gaben-Treppengeländer anbieten. Dort werden Samstag, 30. Januar, ab 10 Uhr, wieder Tüten mit haltbaren Lebensmitteln aufgehängt.

Eingeladen ist jeder, der es gebrauchen kann, sich eine Tüte von dort mitzunehmen. Wer diese Aktion kurzfristig aus dem Stadtteil Iserlohner Heide/Hombruch unterstützen möchte, der kann ebenfalls eine Tüte dazuhängen. Darin sollten Lebensmittel wie Konserven mit Gemüse, Obst, Fisch oder Suppen oder auch Reis, Nudeln, Tee, Kaffee, Nüsse, Knabbersachen usw. enthalten sein. Bitte auf die Tüten eine kleine Inhaltsangabe kleben, damit die Empfänger sehen, was in ihr ist. Die Gemeinde freut sich, bedürftige Menschen zu unterstützen.