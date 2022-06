Über ihren erfolgreichen Hauptschulabschluss freuten sich bei der Zeugnisübergabe in der VHS Iserlohn im Stadtbahnhof elf Schülerinnen und Schüler, die teilweise sehr gute Ergebnisse erzielt hatten.

Die Zeugnisse überreichte VHS-Programmbereichsleiterin Nadja U. Pesch zusammen mit ihrer Kollegin Heike Schorlemmer, verbunden mit ganz herzlichen Glückwünschen des Lehrerkollegiums.

Viele Teilnehmende beginnen eine Ausbildung, einige streben nun sogar den Mittleren Schulabschluss an. Ein Abend-Kurs zum Mittleren Schulabschluss (FOR) beginnt in der VHS Iserlohn am 29. August. Es sind noch wenige Plätze frei. Voraussetzungen sind ein Mindestalter von 18 Jahren und mindestens ein HSA-Abschluss. Interessierte können unter Tel. 0271 217-1943 einen Termin für ein Beratungsgespräch vereinbaren.