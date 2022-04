Auch in diesem Jahr wird das traditionelle Osterfeuer in Kalthof auf dem Osterfeuerplatz "Am Glockenturm" in Kalthof stattfinden. Neben den laufenden Planungen für die Versorgung der Besucher um das Osterfeuer herum, welche auf Hochtouren laufen, wird vor allem der Astschnitt für das Feuer selbst benötigt.

Daher bittet die Vereinsgemeinschaft Kalthof-Leckingsen-Refflingsen die Anwohner ab jetzt den Astschnitt (nur Baumschnitt - kein Holz - ohne Wurzeln und Erde) zum Osterfeuerplatz zu bringen.