Da kitzelte die Sonne früh am Morgen die Besucher des IBSV Drive-in, am Pfingstmontag aus den Betten. Endlich mal schönes Wetter! Schon bevor die ersten Sonnenstrahlen durch die seit Wochen trübe Wolkendecke drangen waren das weiterhin amtierende Königshaus samt Hofstaat und die Marketingabteilung des Iserlohner Bürger-Schützen-Verein fleißig am organisierten. Pflichtbewusst mit allen coronakonformen Maßnahmen wurde das Drive- in aufgebaut. Der Heimatversorger hatte zuvor das Heilwasser zum Strobler Platz geleitet. Neu in diesem Jahr war der von Paula Müsse gestaltete Pfingstochse, der mit seinem breiten und schmunzelnden Gesicht die Besucher aufforderte mit der Laserpistole an einem Wettkampf teilzunehmen.

Viele Besucher kamen mit dem Auto, dem Rad oder auch als Wanderer zum Treffpunkt auf der Alexanderhöhe. Ein Glas oder auch mehrere Flaschen des Ballotsbrunnen Heilwassers wurden vom Königspaar Ralf Löschmann und Angelika Schmerl verteilt. Beide sind mit ihrem Hofstaat nun mittlerweile im 2 Jahr zu Pfingsten aktiv.“ Wie schön wäre es doch wenn man wieder mehr Gemeinschaft im Verein leben könnte und das Schützenjahr wieder ganz normal verlaufen würde, so König Ralf.“

Gerade aber weil nicht Alles so ist hatte sich die Marketingabteilung etwas ganz besonderes in diesem Jahr ausgedacht und umgesetzt. Mit Hilfe von Ehrenoberst Ernst Dossmann als Autor und den Stadtwerken Iserlohn als Sponsor wurde ein Flyer entwickelt, der die Geschichte des Ballots-Brunnen erklärt. Das lebensverlängernde Heilwasser – ein Brauchtum in unserer Stadt.

Für die zehn Iserlohner Seniorenheime die der IBSV betreut wurden extra Flaschen abgefüllt und per Lieferdienst, organisiert von Roy van der Lingen und seinem Team, am frühen Pfingstmontag in die Heime gebracht. Viel Freude bei den Bewohnern, die diesen Brauchtum in ihren aktiven Jahren immer mit erlebt hatten. Das Tersteegen Seniorenheim, nach Aussage des Leiters Herrn Schoof, wird sich mit den Senioren am Nachmittag zusammen setzen und den Geschichten der alten Menschen lauschen, rund um die Quelle des Ballotsbrunnen.

Der IBSV setzt ein deutliches Ausrufezeichen und zeigt einmal mehr wie wichtig es ist Traditionen zu folgen und dennoch neue Aspekte zu setzten.

IBSV Gemeinschaft leben in Zeiten von Corona ist nicht leicht aber dennoch möglich. Schützenwesen ist mehr, es ist in der heutigen Zeit eine soziale Komponente die in unserer Stadt durch den IBSV umgesetzt wird.